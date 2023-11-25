Hujan Guyur DKI Jakarta, BPBD: Satu Ruas Jalan di Kalideres Tergenang 20 Cm

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta mencatat satu ruas jalan di Kalideres, Jakarta Barat tergenang banjir dengan ketinggian 20 cm imbas hujan deras pada Sabtu (25/11/2023) sore.

"BPBD mencatat saat ini terdapat 1 ruas jalan tergenang di Jalan Faliman Jaya, RT 14/RW 6, Kalideres, Jakarta Barat. Ketinggian: 20 cm," kata Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD Jakarta Yohan saat dikonfirmasi.

Yohan menyebut satu ruas jalan sudah surut yakni di Jalan Alam Timur No. 3 RT 2 RW 16, Kalideres, Jakarta Barat.

BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat.

"Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat," tuturnya.

Lebih lanjut, BPBD DKI mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan. Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112. Layanan ini gratis dan beroperasi selama 24 jam non-stop.

