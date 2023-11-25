Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Wali Kota Tangsel Dorong Kualitas Keagamaan dan Ekonomi Warga

Hambali , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |20:02 WIB
Wali Kota Tangsel Dorong Kualitas Keagamaan dan Ekonomi Warga
Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie (Foto: Ist)
TANGSEL - Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie berharap lewat Harmony Fest, dapat meningkatkan kualitas keagamaan bagi Sumber Daya Manusia (SDM) serta pertumbuhan ekonomi di Tangerang Selatan.

"Hari ini ada kajian Musyawarah teman-teman artis yang membuat sebuah majelis taklim, fiqih keagamaan dan seterusnya, hari ini ikut memeriahkan ulang tahun Tangsel. Jadi ada buat anak-anak, bazar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kita," ucap Benyamin saat membuka Harmony Fest di Islamic Center BSD, Serpong, Sabtu (25/11/23).

Sebagai rangkaian menuju Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 Kota Tangerang Selatan, tak hanya dari sisi keagamaan, Harmony Fest diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena berbagai pelaku ekonomi kreatif diberikan kesempatan memasarkan produknya ke masyarakat luas. 

"Semua sisi kehidupan dalam perayaan ulang tahun itu bisa dilakukan. Sekarang ini kan ekonomi kreatif nih yang dilakukan, dan ini pelakunya 90 persen warga Tangsel. Hidup lagi ekonomi Tangerang Selatan, ini yang kita dorong terus," ujarnya.

Bicara soal UMKM, kata dia, maka tentunya pemerintah kota terus mendorong agar para pelaku ekonomi dapat naik kelas.

"Dari sisi permodalan kita gandengkan dengan perbankannya, dari sisi keterampilannya baik kemasan, kualitas produk sampai pemasaran lewat digital itu juga sudah kita berikan dan akan terus kita berikan. Karena UMKM merupakan ruh dan nyawanya Tangerang Selatan," ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
