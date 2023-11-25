Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bangun Pos Warga di Pamulang, Relawan Harap Kuatkan Dukungan ke Ganjar Pranowo

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |20:19 WIB
Bangun Pos Warga di Pamulang, Relawan Harap Kuatkan Dukungan ke Ganjar Pranowo
Relawan Ganjar Pranowo (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

TANGSEL - Sebagai wujud bakti dalam membantu masyarakat sejahtera, sukarelawan Gardu Ganjar Banten memberikan bantuan pembangunan pos dan aula di Puri Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (25/11/2023).

Diikuti oleh ratusan masyarakat sekitar, relawan pendukung Ganjar Pranowo itu memberiman bantuan pembangunan dan tambahan fasilitas kipas angin dan dispenser untuk menunjang aktifitas masyarakat dalam melakukan kegiatan.

Bantuan tersebut diserahkan dan diresmikan langsung oleh Ketua Gardu Ganjar Ahmad Wahyudin Nasyar dan mendapatkan respon dan antusiasme yang baik dari masyarakat.

"Kami melaksanakan kegiatan persmian pos dan aula yang sebelumnya sudah kami serahkan bantuan pembangunannya, alhamdullilah antusiasme masyarakat luar biasa, kami berikan untuk kepentingan masyarakat sebagai tempat mereka berkumpul dan silaturahmi dalam mengadakan kegiatan yang bermanfaat," ungkap Wahyu.

Selain peresmian posko, Gardu Ganjar mengajak warga untuk borong UMKM, dengan mengajak sejumlah pedagang untuk hadir dan dagangannya dinikmati oleh masyarakat setempat.

"Ada ibu-ibu, anak muda, bapak-bapak semua berkumpul bersama di sini menikmagi acara dan hidangan UMKM yang sudah disediakan oleh Gardu Ganjar," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement