Bangun Pos Warga di Pamulang, Relawan Harap Kuatkan Dukungan ke Ganjar Pranowo

TANGSEL - Sebagai wujud bakti dalam membantu masyarakat sejahtera, sukarelawan Gardu Ganjar Banten memberikan bantuan pembangunan pos dan aula di Puri Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (25/11/2023).

Diikuti oleh ratusan masyarakat sekitar, relawan pendukung Ganjar Pranowo itu memberiman bantuan pembangunan dan tambahan fasilitas kipas angin dan dispenser untuk menunjang aktifitas masyarakat dalam melakukan kegiatan.

Bantuan tersebut diserahkan dan diresmikan langsung oleh Ketua Gardu Ganjar Ahmad Wahyudin Nasyar dan mendapatkan respon dan antusiasme yang baik dari masyarakat.

"Kami melaksanakan kegiatan persmian pos dan aula yang sebelumnya sudah kami serahkan bantuan pembangunannya, alhamdullilah antusiasme masyarakat luar biasa, kami berikan untuk kepentingan masyarakat sebagai tempat mereka berkumpul dan silaturahmi dalam mengadakan kegiatan yang bermanfaat," ungkap Wahyu.

Selain peresmian posko, Gardu Ganjar mengajak warga untuk borong UMKM, dengan mengajak sejumlah pedagang untuk hadir dan dagangannya dinikmati oleh masyarakat setempat.

"Ada ibu-ibu, anak muda, bapak-bapak semua berkumpul bersama di sini menikmagi acara dan hidangan UMKM yang sudah disediakan oleh Gardu Ganjar," ungkapnya.