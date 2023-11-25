Geger Pria Coba Bunuh Diri di Kamar Mandi Pasar, Berhasil Ditolong Warga

DEPOK - Geger seorang pria mencoba bunuh diri di sebuah kamar mandi Pasar Lama Bojonggede wilayah hukum Polres Metro Depok, Sabtu (25/11/2023).

Kanit Reskrim Polsek Bojonggede, AKP Ade Ahmad Sudrajat membenarkan peristiwa tersebut. Ia pun menyebut korban masih sempat tertolong dibawa ke RSUD Cibinong, Kabupaten Bogor.

"Kejadian itu betul ada tadi pagi di kamar mandi Pasar Lama Bojonggede, alhamdulilah masih tertolong dan dibawa ke RSUD Cibinong," kata Ade saat dikonfirmasi.

Ade menambahkan korban tidak jadi meninggal dunia karena langsung dievakuasi warga ke rumah sakit.

"Enggak meninggal, tertolong. Tadi langsung dibawa ke rumah sakit sama warga," ujarnya.