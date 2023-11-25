Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hujan Deras Guyur Jakarta, 7 Pohon Tumbang

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |21:08 WIB
Hujan Deras Guyur Jakarta, 7 Pohon Tumbang
Ilustrasi (Foto : MPI)
JAKARTA - Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Isnawa Adji mengatakan ada tujuh pohon tumbang akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta sore ini.

"Satu pohon tumbang masing-masing di Jakarta Utara, Jakarta Pusat dan Jakarta Barat," ujar Isnawa, Sabtu (25/11/2023).

Sedangkan dua pohon tumbang disebut Isnawa masing-masing ada di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

"Pohon tumbang sudah selesai ditangani oleh Damkar, Sudin Pertamanan, TRC BPBD, PLN, & PPSU Kelurahan," tambah Isnawa Adji.

Berikut ini wilayah yang mengalami pohon tumbang:

- JI. Medan Merdeka Utara Kel. Gambir Kec.Gambir (Jakarta Pusat)

- Jl. Gadang No. 30B RT 003 RW 001, Kel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok (Jakarta Utara)

- Jl. Kintamani raya perumahan daan mogot baru Rt 006 Rw 017, Kel. Kalideres, Kec. Kalideres (Jakarta Barat)

- Jl. Dwi Jaya 2 Rt 001 Rw 004, Kel. Gandaria Utara, Kec. Kebayoran Baru (Jakarta Selatan)

- Jl. Kemang Utara 8 Rt. 06 Rw. 04, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan (Jakarta Selatan)

