HOME NEWS MEGAPOLITAN

Balon Gas Meledak saat Peringatan Hari Guru di Bekasi, 10 Orang Terluka

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |21:33 WIB
Balon Gas Meledak saat Peringatan Hari Guru di Bekasi, 10 Orang Terluka
Balon gas meledak lukai 10 orang (Foto: Instagram/@lensa_berita_jakarta)
BEKASI - Sebuah video yang menunjukan balon gas meledak saat peringatan Hari Guru di SDN 01 Cimuning, Jalan Raya Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat pada, Sabtu (25/11/2023), jadi viral di media sosial. Akibat peristiwa tersebut, 10 orang terluka.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Warsim Suryana mengatakan peristiwa itu terjadi pada pukul 10.00 WIB tadi pagi.

“Ledakan tersebut mengenai korban sebanyak 8 orang luka ringan dan 2 orang luka sedang,” kata Warsim dalam keterangannya, Sabtu (25/11/2023).

Dia menyebutkan bahwa usai kejadian itu, delapan orang korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

“Dilakukan perawatan Tim Medis dari Puskesmas, Rumah Sakit Permata dan Rumah Sakit Satria Medika. 8 orang luka ringan sudah bisa pulang sementara 2 org masih dalam perawatan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan kejadian itu berawal dari kegiatan guru hingga murid yang merayakan Hari Guru dan HUT PGRI.

