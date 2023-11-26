Siti Atikoh Ganjar Ultah Ke-52, Didoakan Santri Ponpes Al Washilah

JAKARTA – Istri calon presiden Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti mendapat kejutan saat bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Al Washilah, Jalan Kampung Baru, Kembangan Utara, Jakarta Barat, Jakarta, Sabtu (25/11/2023).

Atikoh yang tiba sekitar pukul 09.10 WIB langsung disambut pengasuh Ponpes Al Washilah, Gus Wahab Dasuki dan istrinya, Ning Suaebah Aslamiyah.

Bahkan, para santri dan jamaah majelis taklim Pondok Pesantren Al Washilah juga mendoakan Siti Atikoh yang berulang tahun ke-52 pada hari itu. Kehadiran sosok perempuan yang luar biasa dan berprestasi ini memang sudah ditunggu-tunggu.

"Selamat datang Ning, alhamdulillah sudah sampai di pesantren Al Washilah," ucap Gus Wahab dan Ning Suaebah menyapa Atikoh.

Istri capres yang didukung Partai Perindo itu pun menyita perhatian ribuan jama'ah dan santri yang telah memadati kompleks pesantren tertua di Jakarta itu. Atikoh yang mengenakan busana terusan bernuansa hitam dan jilbab merah muda pun tak sungkan membalas setiap sapaan dari jamaah.

Tak sedikit yang langsung mengabadikan momentum dengan ponselnya, atau bahkan sekadar bersalaman. "Ning Atikoh salam kenal ya ning," ujar para jama'ah saat berinteraksi dengan Atikoh.

Tampak hadir pula tokoh NU, Kiai Taufik Damas, Ketua Himpunan Pengusaha Nahdhliyin Gus Warid, serta sejumlah pembina majelis lainnya. Di kesempatan yang sama, majelis pimpinan Ning Suaebah itu juga sedang memperingati satu tahun berdirinya kelompok pengajian tersebut.