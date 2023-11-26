Pertunjukan Budaya Muhtesem Endonezya Memukau Warga Turki

SAKARYA - Sebuah acara seni spektakuler bertajuk "Muhtesem Endonezya" telah meriahkan Sakarya University, Turki, pada 24 November 2023. Acara yang diadakan di Sakarya Universitesi Kultur ve Kongre Merkezi ini mempersembahkan kekayaan seni dan budaya Indonesia kepada mahasiswa, dosen, dan masyarakat Turki.

Acara yang dimulai pada jam 6 sore hingga 10 malam waktu setempat menyita perhatian ratusan penonton dari berbagai kalangan, termasuk dosen-dosen dari Sakarya University, mahasiswa Turki, mahasiswa Indonesia, dan sejumlah tamu undangan.

Suasana semarak dengan dekorasi yang memikat, memperlihatkan keindahan kerajinan tangan, photo booth, serta barang-barang tradisional Indonesia seperti wayang, topeng, dan batik.

Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Sakarya, Adam Syaikhul Akbar, menyampaikan acara sebagai bentuk perkenalan keragaman kebudayaan Indonesia kepada Masyarakat Turki dan internasional.

“Hari ini kami mempersembahkan bagaimana budaya tarian kami, bagaimana budaya nyanyian kami, dan kedepan izinkan kami untuk mempersembahkan budaya pemikiran-pemikiran Indonesia, karena tidak bisa dipungkiri, Indonesia pun dibangun pada fondasi pemikiran," ujar Adam dalam sambutanya.

Sebagai penyemarak suasana, berbagai hidangan ringan Indonesia turut disajikan bagi para tamu. Sementara itu, panggung utama menjadi saksi dari rangkaian pertunjukkan yang memukau.