Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Pemekaran Provinsi Luwu Raya, Ganjar: Demi Kesejahteraan Masyarakat Kita Perjuangkan

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |02:50 WIB
Soal Pemekaran Provinsi Luwu Raya, Ganjar: Demi Kesejahteraan Masyarakat Kita Perjuangkan
Ganjar Pranowo menyambangi Luwu (Foto: istimewa)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon presiden (Capres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo merespons soal rencana pemekaran Provinsi Luwu Raya. Menurutnya, jika dipercaya masyarakat nanti memimpin Indonesia, maka perjuangan masyarakat itu akan ia perjuangkan.

"Jika nanti mendapat amanah maka kita akan kaji bersama, kita dalami betul betul apa yang menjadi harapan dan aspirasi warga. Sepanjang akan menjadikan kesejahteraan bagi rakyat maka sudah pasti akan kita perjuangkan," kata Ganjar saat kunjungan ke Kedatuan Luwu di Sulawesi Selatan, Sabtu (25/11/2023).

Perlu diketahui, Kedatuan Luwu merupakan kerajaan Bugis tertua. Dalam rencana pemekaran Provinsi Luwu Raya, terdiri dari Kota Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur dan Luwu.

Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu itu sebenarnya semasa menjadi DPR pernah menjadi anggota pansus pemekaran sejumlah daerah.

"Amanat reformasi salah satunya adalah otonomi daerah dengan tujuan utama kesejahteraan rakyat," katanya.

Sementara itu, Perwakilan Kedatuan Kuwu, Maddika Bua, Syaifuddin Kaddiraja mengatakan bahwa kehadiran Ganjar sangat berharga bagi masyarakat Luwu Raya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
pilpres Luwu Ganjar Pranowo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement