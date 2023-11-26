Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Maruf Amin Minta Ketua KPK Nawawi Pomolango Tingkatkan Penegakan Hukum

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |08:28 WIB
Maruf Amin Minta Ketua KPK Nawawi Pomolango Tingkatkan Penegakan Hukum
Maruf Amin minta penegakan hukum ditingkatkan/Foto: Istimewa
A
A
A

 

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara Nawawi Pomolango yang baru saja ditunjuk bisa meningkatkan penegakan hukum.

“Mengenai sudah ditunjuk (Ketua KPK sementara) ya kita harapkan bahwa penggantinya ini supaya bekerja lebih baik lah, supaya penegakan hukumnya supaya lebih ditingkatkan lagi, supaya marwah KPK ini jangan (hilang),” ungkap Wapres dalam keterangannya di Bratislava, Slovakia, dikutip Minggu (26/11/2023).

 BACA JUGA:

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani keputusan presiden (Keppres) mengenai pemberhentian sementara Firli Bahuri dari jabatan Ketua KPK setelah Polda Metro Jaya pada 22 November 2023 menjadikannya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan Syahrul Yasin Limpo. Jokowi kemudian menunjuk Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068636/kpk-OsrY_large.jpg
Dewas Diminta Segera Usut Tuntas Laporan terhadap Alexander Marwata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/337/3068311/kpk-ZYuq_large.jpg
Diduga Bertemu Tersangka Gratifikasi, Alexander Marwata Dilaporkan ke Dewas KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068023/kpk_tahan_tersangka_dugaan_korupsi_proyek_bandung_smart_city-3Yw0_large.jpg
KPK Ungkap Sekda Ema Sumarna Terima Rp1 Miliar di Kasus Proyek Bandung Smart City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068005/juru_bicara_kpk_tessa_mahardhika_sugiarto-c136_large.jpg
KPK Cegah 3 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Korupsi IUP di Kaltim 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068004/jubir_kpk_tessa_mahardhika_sugiarto-e0Ga_large.jpg
KPK Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Pengurusan Izin Usaha Pertambangan di Kaltim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/337/3066007/kpk-2OKX_large.jpg
PK Mardani Maming, Eks Penyidik KPK: Hakim Harus Tegas Jangan Ringankan Hukuman!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement