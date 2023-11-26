Maruf Amin Minta Ketua KPK Nawawi Pomolango Tingkatkan Penegakan Hukum

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara Nawawi Pomolango yang baru saja ditunjuk bisa meningkatkan penegakan hukum.

“Mengenai sudah ditunjuk (Ketua KPK sementara) ya kita harapkan bahwa penggantinya ini supaya bekerja lebih baik lah, supaya penegakan hukumnya supaya lebih ditingkatkan lagi, supaya marwah KPK ini jangan (hilang),” ungkap Wapres dalam keterangannya di Bratislava, Slovakia, dikutip Minggu (26/11/2023).

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani keputusan presiden (Keppres) mengenai pemberhentian sementara Firli Bahuri dari jabatan Ketua KPK setelah Polda Metro Jaya pada 22 November 2023 menjadikannya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan Syahrul Yasin Limpo. Jokowi kemudian menunjuk Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.