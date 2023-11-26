Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Yasonna Laoly Didapuk Jadi Ketua MPO HIMNI, Bupati Yaatulo Gulo Berharap Nias Semakin Maju

Giffar Rivana , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |20:01 WIB
Yasonna Laoly Didapuk Jadi Ketua MPO HIMNI, Bupati Yaatulo Gulo Berharap Nias Semakin Maju
Yasonna Laoly Didapuk Jadi Ketua MPO HIMNI/ist
A
A
A

JAKARTA - Badan Pengurus Lengkap Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) masa bakti 2023-2027 dilantik di Hotel Mercure Batavia, Jakarta Barat.

Berdasarkan hasil Munas ke-VI, kepengurusan HIMNI 2023-2027 diisi oleh Ketua MPO Yasonna Laoly; Sekretaris Marinus Gea dan Ketua Dewan Penasehat Dermawati Harefa. Kemudian, Ketua Umum DPP Ya'atulo Gulò, dan Sekretaris Jenderal Otoli Zebua.

Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum terpilih, Yaatulo Gulo. Ia juga menyampaikan permohonan maaf karena proses pelantikan tersebut sedikit terlambat.

"Kami mohon maaf, kita baru mendapat kesempatan pada hari ini, artinya periode kepengurusan ini sudah berjalan 4 bulan, karena kita baru selesaikan pekerjaan pembentukan pengurus lengkap, sehingga hari ini baru kita laksanakan" ujar Yaatulo Gulo, Minggu (26/11/2023).

Lebih lanjut, Bupati Kabupaten Nias itu berharap, pengurus yang sudah resmi dilantik dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan mampu memberikan kontribusi terhadap daerah.

"kepada kawan-kawan yang akan dilantik dan kepengurusan ini harapan kami kita sungguh-sungguh bekerja melayani ini" ucapnya

"Jangan tanya apa yang kita dapatkan tetapi kita tanyakan apa yang harus kita berikan. Kita kontribusikan bagi kemajuan Kepulauan Nias kedepan" lanjutnya.

Telusuri berita news lainnya
