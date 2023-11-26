Ingatkan Pengorbanan Reformasi, Ganjar Siap Hadirkan Indonesia Bebas dari Nepotisme!

MAKASSAR - Calon Presiden nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo mengingatkan masyarakat Indonesia akan pengorbanan dan semangat reformasi dalam upaya menciptakan Indonesia sejahtera dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Ganjar menegaskan sejarah reformasi harus menjadi pijakan untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Ganjar pun ingin memfokuskan perhatian pada peningkatan kesejahteraan dan pembenahan sistem agar terhindar dari praktik KKN.

"Hari ini, kita utang besar kepada mereka (pahlawan), kita punya hutang besar pada republik ini, maka demokrasi dan demokratisasi harus berjalan dengan baik, harus berjalan dengan fair, agar pemerintah ini semakin bersih, semakin melayani, makin anti korupsi," kata Ganjar saat memberikan sambutannya dalam acara pelantikan Tim Pemenangan Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, Sabtu, 25 November 2023.

Ganjar menegaskan agenda reformasi harus terus diaktualisasikan dalam pembangunan Indonesia ke depan. Fokus agenda reformasi yang diusung Ganjar, adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, akses kesehatan, pendidikan yang baik dan anti KKN.

Ia berkomitmen untuk menciptakan sistem yang terbuka dan akuntabel, sehingga setiap tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

"Itu juga kita harapkan, anak-anak kita kemudian bisa mendapatkan akses kesehatan, pendidikan yang baik, dan kita akan mendapatkan bonus demografi," ujarnya.

Dirinya mencatat momen-momen penting seperti dobrakan anak muda pada tahun 1928 dan proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, sebagai sebuah motivasi dalam memperjuangankan Indonesia lebih baik.

"Kita belum lupa anak-anak muda, mahasiswa pada 1998, mereka turun ke jalan, diantaranya ada yang meninggal, mereka menginginkan perubahan pada republik ini, mereka menginginkan adanya reformasi dikakukan, pemerintah tidak sentralistis, daerah bisa tumbuh karena ada otonomi," tutur Ganjar.