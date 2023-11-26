Warga Purbalingga ke Siti Atikoh: Awet Muda Ibu Negaraku

JAKARTA - Istri capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh berkumpul dengan warga Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Minggu (26/11/2023). Suasana ora ngapak ora kepenak, pun kental terasa dalam pertemuan itu.

Ratusan warga Purbalingga gegap gempita menyambut kedatangan istri mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu di anjungan Sumatera Barat.

BACA JUGA: Pesta Demokrasi Bebas Hoax Untuk Pemilu Damai 2024

Semula, acara itu hanya dihadiri keluarga Atikoh dari Purbalingga yang telah menetap di Jakarta. Kemudian kabar tersiar dan banyak teman lama Atikoh yang ingin ikut bergabung.

Adik kandung Atikoh, Zaini menyebutkan awalnya acara tersebut hanya dihadiri keluarga Atikoh dari Purbalingga yang telah menetap di Jakarta. Kemudian kabar tersiar dan banyak teman lama Atikoh yang ingin ikut bergabung.

"Iya awalnya memang acara keluarga saja, karena Mbak Atik kan sibuk. Jadi sekalian kami undang temen-temennya yang udah menetap di Jakarta. Ternyata antusias semua sampai tempatnya nggak cukup," kata Zaini, Minggu (26/11/2023).

Acara pun dihadiri ratusan warga Purbalingga yang sebagian di antaranya merupakan teman dekat Atikoh semasa muda. Ada yang teman SMP, SMA dan kuliah.

Atikoh yang tiba di lokasi pukul 15.00 WIB langsung disambut lagu Selamat Ulang tahun dari grup musik Jamrud. Salah satu yang menyambutnya yakni teman satu kos semasa kuliah di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Praktis momen itu tak dilewatkan oleh seluruh warga yang hadir. Kesempatan bertemu calon ibu negara dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk diabadikan dengan ponsel pintarnya.

"Alhamdulillah berkah barokah bisa ketemu ya, selamat ulang tahun. Awet muda ibu negaraku," ucap seorang perempuan yang belakangan diketahui merupakan teman Atikoh semasa SMA.