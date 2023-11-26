Polisi Bakal Klarifikasi Pria Diduga Kirim Order Fiktif Ojol ke Wanita

BOGOR - Polisi masih melakukan penyelidikan terkait kasus order fiktif yang dialami wanita berinisial AS asal Cibinong, Kabupaten Bogor, oleh kenalan prianya dari media sosial. Polisi masih akan memanggil pria yang dilaporkan oleh AS untuk dimintai klarifikasi.

"Masih penyelidikan karena orangnya (pria berinisial W) kita undang ke Polsek masih ada kegiatan karena katanya posisinya masih di Semarang," kata Kanit Reskrim Polsek Cibinong AKP Yunli Pangestu dikonfirmasi, Sabtu (25/11/2023).

Yunli mengatakan, pria tersebut statusnya masih terlapor. Yang mana antara terlapor dan korban AS saling mengenal dari media sosial.

"Intinya sudah ada komunikasi, bukan mereka tidak kenal, mereka saling kenal. Dalam hal ini sebagai terlapor karena yang dilaporkan saudara W," jelasnya.

Adapun dugaan sementara bahwa terlapor mengalami kekecewaan terhadap korban karena cintanya ditolak. Sedianya, kasus ini akan diupayakan proses mediasi antara korban dengan terlapor.

"Ya kita akan usahakan untuk mediasi kalau ada miss komunikasi karena kalau dari awalnya itu kan ada kekecewaan yang cinta ditolak itu mungkin tidak diterima dan sebagainya, ya mungkin kita akan luruskan permasalahannya gitu. Kerugian korban Rp1 juta," ujar Yunli.