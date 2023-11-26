4 Fakta Kecelakaan Maut Mobil Satpol PP di Jakut, Korban Jiwa Bertambah

KECELAKAAN maut terjadi di flyover Jalan Yos Sudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Jumat 24 November 2023 siang. Dalam kejadian itu menyebabkan jatuhnya korban jiwa.

Kecelakaan disebabkan mobil Satpol PP bernomor polisi B 9074 PTA yang dikemudikan saudara AH (44) hilang kendali saat melintas dari arah dari arah selatan ke Utara di Jalan Yos Sudarso. Berikut Fakta-faktanya:

1. Korban Jiwa 2 Orang dan 4 Luka-luka

Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta, Arifin menyebutkan kecelakaan yang disebabkan mobil Satpol PP hilang kendali di fly over Kelapa Gading seberang Bursa Otomotif Sunter, ada dua orang.

"Satpol PP Provinsi DKI Jakarta turut berdukacita atas musibah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan dua orang korban meninggal dunia, dan empat orang korban mengalami luka-luka," ujar Arifin, Sabtu (25/11/2023).

2. Korban Pengemudi Ojol dan Anggota Satpol PP

Dua korban yang meninggal merupakan satu pengemudi ojek online (ojol) dan satu petugas Satpol PP. Sedangkan korban luka-luka lainnya merupakan petugas Satpol PP dan satu korban ojol.

"Saya atas nama pribadi dan seluruh petugas Satpol PP Provinsi DKI Jakarta sangat prihatin dan berduka atas musibah lakalantas yang menyebabkan dua orang meninggal dunia," kata Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta, Arifin.