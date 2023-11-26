Hujan Ringan Diperkirakan Guyur Sebagian Wilayah Jakarta

JAKARTA - Hujan dengan intensitas ringan dipikerkirakan bakal guyur sejumlah wilayah DKI Jakarta pada siang hari, Minggu (26/11/2023).

Berdarar prakiraan cuaca yang dilansir dari laman Badan Meteorologi Klimatologi dan Geogisika (BMKG), hujan ringan tersebut mengguyur Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Sementara, cuaca di pagi hari seluruh wilayah Ibu Kota diperkirakan berawan. Pun pada malam hari, seluruh langit Jakarta diramalkan berselimut awan.

Untuk suhu udara berada di kisaran 23 hingga 31 derajat celsius dengan kelembapan 70 sampai 95 persen.

(Angkasa Yudhistira)