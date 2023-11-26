Hujan Angin Sebabkan Pohon Tumbang dan Timpa Gerobak Pedagang Soto di Sunter

JAKARTA - DKI Jakarta dilanda hujan dengan intensitas cukup deras pada Sabtu (25/11/2023). Di Jakarta Utara, hujan deras disertai dengan angin kencang.

Mengutip akun Instagram @jakut.info, dari fenomena alam berupa hujan deras disertai angin kencang menyebabkan satu pohon tumbang di daerah Sunter.

Pohon dengan diameter yang cukup besar itu, tumbang dengan menimpa gerobak pedagang soto.

"Hujan deras dan angin kencang tadi pagi menjelang siang menyebabkan 1 Pohon besar tumbang menimpa gerobak pedagang soto di Kawasan Sunter, Dekat Gedung Mitra Praja, Tanjung Priok Jakut. Sabtu (25/11)," tulis keterangan dalam unggahan yang dimaksud.

Berdasarkan foto pada unggahan tersebut, terlihat pohon yang tumbang menyebabkan gerobak roboh lantaran tak kuasa menahan beban.

Bukan hanya gerobak, nampak juga pohon menimpa kursi dan meja makan pedagang tersebut.