Waspada Modus Pencuri Teriaki Mobil Mengeluarkan Asap di Duren Sawit

JAKARTA - Aksi pencurian dengan modus mobil berasap terjadi di kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Seorang pengendara mobil dicegat oleh komplotan spesialis "mobil berasap" berjumlah delapan orang saat sedang berjalan.

Berdasarkan rekaman CCTV, peristiwa ini bermula saat pengendara bernama Bimo Ariadito tengah melaju dengan mengendarai mobilnya di Jalan Pondok Kelapa Raya, Duren Sawit dibuntuti komplotan spesialis dengan mengendarai sepeda motor.

Saat di tengah jalan, beberapa pelaku kemudian mengetuk kaca mobil dan memaksa korban untuk berhenti dengan menggunakan beberapa modus seperti menyebut ban kempes, baut lepas, hingga menyebut mobil telah mengeluarkan oli atau asap dari knalpot.

Mendapat peringatan ini, korban panik dan mencoba menepikan kendaraan. Saat korban turun dari mobil dan mengecek bagian knalpot, salah satu pelaku kemudian masuk ke dalam mobil dan mengambil 3 ponsel merek Iphone 15 Promax, Samsung Z Fold 3 dan Samsung A 72.

Setelah melakukan aksinya, para pelaku kemudian melarikan diri. Korban yang kembali melanjutkan perjalanannya langsung menyadari dirinya menjadi korban pencurian saat hendak menggunakan ponselnya.

Korban Bimo Ariadityo mengatakan, peristiwa ini terjadi setelah dirinya mengantar anak sekolah. Pengusaha batu bara ini mengaku mendapat beberapa kali intimidasi dari pelaku yang meminta dirinya untuk berhenti. Bahkan untuk meyakinkan korban para pelaku saling berbagi tugas.

"Jadi kejadian itu hari Kamis jam 6.20 pagi setelah saya antar anak sekolah lalu di situ saya digambar pelaku di mana handphone berada di dalam mobil. Lalu saya masuk dalam mobil lagi, saya jalan kurang lebih 300 meter ada pelaku kurang lebih lima motor," kata Bimo ditemui Minggu (26/11/2023).