Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mobil Terjebak Banjir di Bogor, Pengemudi Wanita Dievakuasi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |21:06 WIB
Mobil Terjebak Banjir di Bogor, Pengemudi Wanita Dievakuasi
Mobil terjebak banjir di Bogor. (Ist)
A
A
A

BOGOR - Banjir lintasan menggenangi Jalan Kaumsari, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat. Terdapat mobil yang melintas sempat terjebak banjir.

"Banjir lintasan terjadi akibat hujan dengan intensitas deras yang yang melanda wilayah Kota Bogor sehingga berdampak pada meluapnya aliran air Kali Ciparigi," ujar Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Theofilo Patrocinio Freitas, Minggu (26/11/2023).

Ia mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 17.25 WIB. Awalnya, diketahui pengemudi mobil yang merupakan wanita berinisial W melaju dari arah Kaumsari menuju Simpang Talang.

"Salah mengambil jalan yang harusnya ambil jalan atas, tapi melintas di jalan bawah," ucapnya.

Akibatnya, W terjebak di Jalan Kaumsari yang terendam banjir setinggi 1-1,5 meter. Sehingga, warga sekitar yang melihat langsung menghubungi BPBD Kota Bogor untuk meminta bantuan evakuasi.

"Sudah berhasil diselamatkan oleh personel gabungan di lokasi kejadian," tuturnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/340/3038165/banjir-kian-tinggi-warga-di-halmahera-tengah-terus-dievakuasi-ke-pengungsian-2JMRZOIDPB.jpg
Banjir Kian Tinggi, Warga di Halmahera Tengah Terus Dievakuasi ke Pengungsian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/340/3037563/banjir-besar-terjang-desa-di-halmahera-tengah-akibat-sungai-kobe-meluap-bhnjtFV4O4.jpg
Banjir Besar Terjang Desa di Halmahera Tengah Akibat Sungai Kobe Meluap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/338/3037382/curah-hujan-di-jakarta-meningkat-akhir-juli-dan-agustus-2024-waspada-banjir-7sHJJmM9PA.jpg
Curah Hujan di Jakarta Meningkat Akhir Juli dan Agustus 2024, Waspada Banjir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/340/3037355/banjir-2-meter-rendam-halmahera-tengah-bpbd-kami-cuma-bisa-nonton-DZoX0dTQBN.jpg
Banjir Tinggi 2 Meter Rendam Halmahera Tengah, BPBD: Kami Cuma Bisa Nonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/338/3034789/cegah-banjir-9-tandon-baru-dibangun-di-tangsel-llM80uzrjj.jpg
Cegah Banjir, 9 Tandon Baru Dibangun di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/340/3034427/banjir-melanda-gorontalo-lebih-dari-7-000-orang-mengungsi-k5QogbSwv8.jpg
Banjir Melanda Gorontalo, Lebih dari 7.000 Orang Mengungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement