Mobil Terjebak Banjir di Bogor, Pengemudi Wanita Dievakuasi

BOGOR - Banjir lintasan menggenangi Jalan Kaumsari, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat. Terdapat mobil yang melintas sempat terjebak banjir.

"Banjir lintasan terjadi akibat hujan dengan intensitas deras yang yang melanda wilayah Kota Bogor sehingga berdampak pada meluapnya aliran air Kali Ciparigi," ujar Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Theofilo Patrocinio Freitas, Minggu (26/11/2023).

Ia mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 17.25 WIB. Awalnya, diketahui pengemudi mobil yang merupakan wanita berinisial W melaju dari arah Kaumsari menuju Simpang Talang.

"Salah mengambil jalan yang harusnya ambil jalan atas, tapi melintas di jalan bawah," ucapnya.

Akibatnya, W terjebak di Jalan Kaumsari yang terendam banjir setinggi 1-1,5 meter. Sehingga, warga sekitar yang melihat langsung menghubungi BPBD Kota Bogor untuk meminta bantuan evakuasi.

"Sudah berhasil diselamatkan oleh personel gabungan di lokasi kejadian," tuturnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)