HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hujan Deras, Banjir Rendam 60 Rumah di Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |21:33 WIB
Hujan Deras, Banjir Rendam 60 Rumah di Bogor
Hujan deras, 60 rumah di Bogor terendam banjir. (BPBD Bogor)
A
A
A

BOGOR - Banjir menggenangi puluhan rumah di wilayah Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat. Banjir disebabkan meluapnya aliran Kali Cibuluh karena diguyur hujan deras.

"Banjir lintasan terjadi akibat hujan dengan intensitas deras yang yang melanda wilayah Kota Bogor sehingga berdampak pada meluapnya aliran air Kali Cibuluh," kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Theofilo Patrocinio Freitas, Minggu (26/11/2023).

Banjir terjadi sekira pukul 17.20 WIB. Banjir itu menggenangi 22 rumah di wilayah RT 01/RW 01, 30 rumah di wilayah RT 03/RW 01, 3 rumah di wilayah RT 04/RW 01 dan 5 rumah di wilayah RT 03/RW 03.

"Banjir lintasan setinggi 50-70 sentimeter yang merendam sekitar 60 rumah," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
