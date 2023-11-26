Tebing Longsor Timpa Rumah, Warga Bogor Terpaksa Mengungsi

BOGOR - Tebingan di wilayah Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, longsor, Minggu (26/11/2023). Hal ini disebabkan hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut.

"Tanah longsor terjadi akibat hujan dengan intensitas deras yang terjadi," kata Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Bogor Theofilo Patrocinio Freitas dalam keterangannya, Minggu (26/11/2023).

Peristiwa itu terjadi sekira pukul 17.30 WIB sore tadi. Tebingan yang mengalami longsor itu memiliki tinggi sekitar 7 meter dengan panjang sekitar 10 meter.