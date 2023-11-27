Bawaslu Tingkatkan Pengawasan Pemilu 2024, Awasi Lalu Lintas Aliran Uang Kampanye

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI bakal meningkatkan patroli pengawasan di masa kampanye Pemilu 2024. Hal itu dilakukan dengan memantau alur lalu lintas uang demi mencegah praktik politik uang.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, dalam konferensi pers seusai acara Apel Siaga Pengawasan Tahapan Kampanye pada Pemilu 2024 di Monas, Jakarta Pusat. Peningkatan pengawasan itu diharapkan dapat membuat pelaku takut melakukan praktik politik uang.

"Bawaslu sekarang akan meningkatkan patroli pengawasan yang akan dimulai pada masa kampanye ini karena yang penting adalah mencegah terjadinya praktek politik uang," ujar Rahmat Bagja, Minggu 26 November 2023.

"Jadi, pengawasannya semacam alat untuk kemudian membuat para pelaku takut melakukan politik uang," sambungnya kemudian.

Lebih lanjut, Rahmat menjelaskan praktik politik uang dalam Pemilu mengarah ke tindak pidana. Kasus seperti itu akan ditangani oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Pria lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu menerangkan bahwa politik uang biasanya dilakukan di masa-masa kampanye, masa tenang, dan menjelang hari pungutan suara.