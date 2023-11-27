Hari Ini Jokowi Ambil Sumpah Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK

JAKARTA - Hari ini, Senin (27/11/2023), Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan mengambil sumpah janji Nawawi Pomolango sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Istana Negara.

Hal tersebut disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, Ia mengatakan, selain pengambilan sumpah janji Ketua KPK, Jokowi juga akan melantik Gubernur Provinsi Riau.

“Besok pagi (hari ini) , direncanakan ada agenda Pengucapan Sumpah/Janji Bapak Nawawi Pomolango sebagai Ketua Sementara KPK di hadapan Presiden dan Pelantikan Gubernur Provinsi Riau di Istana Negara,” ungkap Ari dalam keterangan resminya, kemarin.

Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan presiden (Keppres) mengenai pemberhentian sementara Firli Bahuri dari jabatan Ketua KPK setelah statusnya menjadi tersangka. Jokowi kemudian menunjuk Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.

Firli Bahuri telah dijadikan tersangka atas kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo oleh Polda Metro Jaya pada 22 November 2023.

