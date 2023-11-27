Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Sumpah dan Permintaan Khusus Untung Surapati Sebelum Gugur oleh Peluru Emas VOC

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |07:16 WIB
Sumpah dan Permintaan Khusus Untung Surapati Sebelum Gugur oleh Peluru Emas VOC
Ilustrasi/Foto: Okezone
A
A
A

 

UNTUNG Surapati pahlawan nasional Indonesia yang dikenal memiliki kesaktian itu, harus tumbang usai terjangan peluru emas VOC Belanda. Tembakan peluru emas itu didapat Untung Surapati saat berperang di Bangil, Pasuruan.

Saat itu memang gabungan pasukan VOC Belanda dengan pasukan Sampang dan Surabaya tengah memasuki wilayah Pasuruhan di bawah kekuasaan Untung Surapati. Konon usai bertarung lebih dari 40 hari, Untung Surapati gugur.

 BACA JUGA:

Pertarungan antar pasukan itu konon awalnya berjalan sengit. Bahkan pasukan yang dipimpin oleh Untung Surapati berhasil membunuh banyak pasukan gabungan dari tiga unsur itu. Banyaknya korban juga dialami oleh kubu pasukan Untung Surapati yang dibantu Bali.

Padahal sebenarnya peperangan ini merupakan perang saudara antara Sultan Amangkurat III dan Sultan Pakubuwana

 BACA JUGA:

Peperangan kian sengit, apalagi ada lesatan panah - panah api. Desingan peluru juga melesat dari beberapa penjuru senapan yang dibawa oleh kedua kubu. Menariknya strategi pasukan gabungan Sampang, Surabaya, dan Belanda cukup cerdas sehingga memisahkan pasukan Pasuruhan dan Bali, dengan pasukan Untung Surapati.

Alhasil sebagaimana dikutip dari "Untung Surapati Melawan VOC Sampai Mati : Kisah dan Sejarah Hidup Untung Surapati Sejak Jadi Budak hingga Pahlawan", sesudah terpisahnya dua pasukan itu, tentara Belanda berhasil merangsak masuk.

Bahkan pimpinan pasukan VOC Belanda Mayor Goovert Knole menembakkan peluru emas ke tubuh Untung Surapati. Untung Surapati yang terkenal kesaktiannya pun mengalami luka, kendati tak langsung gugur.

Halaman:
1 2
      
