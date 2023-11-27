Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Lanjutkan Pembangunan IKN, Ganjar: Sudah Jadi UU Wajib Dilaksanakan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |12:53 WIB
Ganjar Pranowo (MPI/Refi Sandi)
JAKARTA - Capres yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo menegaskan akan melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur jika terpilih pada 2024. Ia menilai RUU IKN telah disahkan menjadi Undang-Undang (UU IKN) sehingga wajib untuk dilaksanakan.

Hal itu disampaikan usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu, TNI-Polri, dan Kejaksaan di Hotel Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).

"Sudah menjadi undang-undang ya wajib seluruh pejabat untuk melaksanakan. Seluruh undang-undang yang sudah diketok harus dilaksanakan buat siapapun yang memimpin," kata Ganjar.

Eks Gubernur Jawa Tengah dua periode itu menekankan, setiap undang-undang yang sudah diketok harus dilaksanakan.

"Setiap undang-undang yang sudah diketok harus dilaksanakan," ujarnya.

Sebagai informasi, DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi UU dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 pada Selasa (3/10/2023).

