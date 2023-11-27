Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anggota Komisi III Yakin Polri Netral pada Pemilu 2024

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |13:10 WIB
Anggota Komisi III Yakin Polri Netral pada Pemilu 2024
Anggota Komisi III DPR yakin Polri profesional dan netral pada Pemilu 2024. (Okezone)
JAKARTA - Komisi III DPR RI menyebut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan seluruh jajarannya telah bersikap netral dan profesional dalam menjalankan tugasnya di seluruh rangkaian Pemilu serentak tahun 2024.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dede Indra Permana menyayangkan munculnya beberapa narasi yang menyoal netralitas Polri dalam rangkaian Pemilu 2024.

"Kami sebagai mitra Kepolisian Republik Indonesia meyakini bahwa kinerja Bapak Kapolri beserta jajaran sangat profesional dalam kinerja dan mengabdi kepada masyarakat terutama kaitanya dengan penyelenggaran Pemilu 2024 yang damai," kata Dede kepada wartawan, Senin (27/11/2023).

Ia menjelaskan, Kapolri dan Panglima TNI terus berupaya menciptakan Pemilu yang aman dan damai. Salah satunya terus diselenggarakannya deklarasi Pemilu damai yang merangkul seluruh elemen masyarakat.

"Bahkan bersama Panglima TNI, Bapak Kapolri mengundang kami perwakilan seluruh Partai Politik dalam persemian Museum Jenderal Hoegeng Pekalongan untuk mendeklarasikan Pemilu damai. Pak Kapolri menjadikan tauladan Jenderal Hoegeng tentang integritas seorang pemimpin untuk menjaga dan menegakan hukum dengan penuh tanggung jawab dan kredibilitas," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
