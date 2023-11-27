Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar dan Mahfud MD Hadiri Rakornas Sentra Gakkumdu

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |13:15 WIB
Ganjar dan Mahfud MD Hadiri Rakornas Sentra Gakkumdu
Ganjar-Mahfud MD hadiri rakornas sentra gakkumdu. (MPI/Refi Sandi)
A
A
A

 

JAKARTA - Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) 2024 yang diusung Partai Perindo yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang dihelat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), TNI-Polri, dan Kejaksaan di Hotel Grand Sahid, Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, Ganjar-Mahfud terlihat mengenakan kemeja berwarna hitam-putih. Terlihat senyum sumringah keduanya menyapa satu persatu yang hadir termasuk simpatisan.

Terlihat acara Rakornas Sentra Gakkumdu diantaranya Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Ketua KPU Hasyim Asyhari, Ketua DKPP, perwakilan Kejaksaan, perwakilan KY.

Terlihat dihadiri pula Peserta Pemilu 2024 tiga pasangan calon yakni Ganjar Pranowo- Mahfud MD, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka serta petinggi partai politik.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
