Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anies: Pemilu 2024 Akan Berdampak ke Masa Depan Anak Muda di Indonesia

Wahab Firmansah , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |13:15 WIB
Anies: Pemilu 2024 Akan Berdampak ke Masa Depan Anak Muda di Indonesia
Calon Presiden Anies Baswedan Temui Pemuda/ist
A
A
A

JAKARTA - Gerakan Nusantara (Anak Muda Satu Nusa Satu Suara) yang diwakili puluhan perwakilan pimpinan aktivis anak muda dari Aceh sampai Papua menyambangi kediaman Anies Baswedan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Capres Anies Baswedan menyampaikan rasa bangganya melihat gerakan anak muda yang mau bersuara untuk perbaikan bangsa ke depan.

"Ketika mereka memilih untuk terlibat dan menyampaikan dukungan, saya menyampaikan rasa hormat, terima kasih telah menjadi anak muda yang tidak diam menyaksikan proses politik yang terjadi saat ini,"ujar Anies dikutip, Senin (27/11/2023).

Anies berpendapat keputusan yang dihasilkan dari Pemilu akan berdampak pada masa depan anak muda di Indonesia.

Mantan Gubernur DKI ini berharap, para pemimpin gerakan anak muda dapat bekerja sama untuk menjangkau jaringan anak muda di seluruh Indonesia dalam menyampaikan gagasan perubahan.

"Sampaikan tentang gagasan perubahan untuk menghadirkan keadilan, lapangan pekerjaan lebih banyak, agar kebutuhan pokok menjadi lebih terjangkau, pengelolaan kesehatan menjadi lebih mudah, dan pendidikan menjadi lebih terjangkau,"pungkasnya.

Pertemuan antara Anies dan puluhan pimpinan gerakan anak muda ini digelar selama sekitar dua jam. Acara diisi dengan audiensi aspirasi anak muda, dialog tanya jawab, dan ramah tamah. Diskusi berjalan hangat dan akrab. Anies terlihat mencatat satu gagasan-gagasan yang disampaikan para pimpinan anak muda di forum tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement