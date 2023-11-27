Anies: Pemilu 2024 Akan Berdampak ke Masa Depan Anak Muda di Indonesia

JAKARTA - Gerakan Nusantara (Anak Muda Satu Nusa Satu Suara) yang diwakili puluhan perwakilan pimpinan aktivis anak muda dari Aceh sampai Papua menyambangi kediaman Anies Baswedan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Capres Anies Baswedan menyampaikan rasa bangganya melihat gerakan anak muda yang mau bersuara untuk perbaikan bangsa ke depan.

"Ketika mereka memilih untuk terlibat dan menyampaikan dukungan, saya menyampaikan rasa hormat, terima kasih telah menjadi anak muda yang tidak diam menyaksikan proses politik yang terjadi saat ini,"ujar Anies dikutip, Senin (27/11/2023).

Anies berpendapat keputusan yang dihasilkan dari Pemilu akan berdampak pada masa depan anak muda di Indonesia.

Mantan Gubernur DKI ini berharap, para pemimpin gerakan anak muda dapat bekerja sama untuk menjangkau jaringan anak muda di seluruh Indonesia dalam menyampaikan gagasan perubahan.

"Sampaikan tentang gagasan perubahan untuk menghadirkan keadilan, lapangan pekerjaan lebih banyak, agar kebutuhan pokok menjadi lebih terjangkau, pengelolaan kesehatan menjadi lebih mudah, dan pendidikan menjadi lebih terjangkau,"pungkasnya.

Pertemuan antara Anies dan puluhan pimpinan gerakan anak muda ini digelar selama sekitar dua jam. Acara diisi dengan audiensi aspirasi anak muda, dialog tanya jawab, dan ramah tamah. Diskusi berjalan hangat dan akrab. Anies terlihat mencatat satu gagasan-gagasan yang disampaikan para pimpinan anak muda di forum tersebut.