Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bawaslu Tekankan Netralitas TNI-Polri hingga ASN pada Pemilu 2024

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |13:22 WIB
Bawaslu Tekankan Netralitas TNI-Polri hingga ASN pada Pemilu 2024
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. (MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja menekankan perihal netralitas TNI-Polri hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) serta penyelenggara pemilu menjelang kontestasi 2024. Hal itu disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang dihelat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), TNI-Polri, dan Kejaksaan di Hotel Grand Sahid, Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).

"Panglima TNI-Kapolri akan menjamin seluruh proses yang akan dilakukan oleh kita baik sebagai pengawas pemilu, sebagai sentra Gakkumdu, sebagai aparatur pertahanan dan keamanan untuk turut menjaga netralitas TNI-Polri, ASN dan juga netralitas seluruh penyelenggara pemilu paling penting," kata Rahmat dalam sambutannya.

Rahmat meyakinkan kepada seluruh peserta pemilu agar satu suara di TPS akan bertahan hingga tingkat rekapitulasi nasional. Ia menegaskan, hal tersebut merupakan poin penting pada Pemilu Serentak 2024.

"Kami akan yakinkan ke seluruh peserta pemilu bahwa suara satu di TPS akan bertahan satu di tingkat tahap rekapitulasi nasional nanti. Inilah yang kami harapkan terjadi karena ini poin penting pemilu kita kali ini," ujarnya.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, Ganjar-Mahfud terlihat mengenakan kemeja berwarna hitam-putih. Terlihat senyum sumringah keduanya menyapa satu per satu yang hadir termasuk simpatisan.

Terlihat acara Rakornas Sentra Gakkumdu dihadiri Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Ketua KPU Hasyim Asyhari, Ketua DKPP, perwakilan Kejaksaan, perwakilan KY.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement