Bawaslu Tekankan Netralitas TNI-Polri hingga ASN pada Pemilu 2024

JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja menekankan perihal netralitas TNI-Polri hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) serta penyelenggara pemilu menjelang kontestasi 2024. Hal itu disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang dihelat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), TNI-Polri, dan Kejaksaan di Hotel Grand Sahid, Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).

"Panglima TNI-Kapolri akan menjamin seluruh proses yang akan dilakukan oleh kita baik sebagai pengawas pemilu, sebagai sentra Gakkumdu, sebagai aparatur pertahanan dan keamanan untuk turut menjaga netralitas TNI-Polri, ASN dan juga netralitas seluruh penyelenggara pemilu paling penting," kata Rahmat dalam sambutannya.

Rahmat meyakinkan kepada seluruh peserta pemilu agar satu suara di TPS akan bertahan hingga tingkat rekapitulasi nasional. Ia menegaskan, hal tersebut merupakan poin penting pada Pemilu Serentak 2024.

"Kami akan yakinkan ke seluruh peserta pemilu bahwa suara satu di TPS akan bertahan satu di tingkat tahap rekapitulasi nasional nanti. Inilah yang kami harapkan terjadi karena ini poin penting pemilu kita kali ini," ujarnya.

Terlihat acara Rakornas Sentra Gakkumdu dihadiri Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Ketua KPU Hasyim Asyhari, Ketua DKPP, perwakilan Kejaksaan, perwakilan KY.