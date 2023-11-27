Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dituntut Hukuman Mati, Praka Riswandi Cs Cemarkan Nama Baik TNI dan Langgar Sumpah Prajurit

Giffar Rivana , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |13:25 WIB
Dituntut Hukuman Mati, Praka Riswandi Cs Cemarkan Nama Baik TNI dan Langgar Sumpah Prajurit
Praka Riswandi Manik Cs Dituntut Hukuman Mati/Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA - Oditur Militer Letkol Chk Upen Jaya Supena, membacakan surat tuntutan untuk Tiga oknum TNI yang terbukti secara sah menganiaya sampai menghilangkan nyawa pemuda asal Aceh, yakni Imam Masykur.

Dalam pembacaan tuntutan tersebut, Upen mengungkapkan motif para terdakwa melakukan hal keji kepada Imam Masykur. Yaitu karena faktor ekonomi sehingga melakukan kekerasan terhadap korban.

"Motif, terdakwa melakukan tindak pidana pada faktor ekonomi atau pemerasan," ujar Upen di Pengadilan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Senin (27/11/2023).

Dalam kesempatan itu, Upen juga membacakan tuntutan yang memberatkan para terdakwa sehingga harus menerima hukuman mati, yakni melanggar sumpah prajurit TNI, mencemarkan nama baik kesatuan TNI dan perbuatan-perbuatan terdakwa terhadap Imam Masykur jauh dari rasa kemanusiaan.

"Perbuatan terdakwa tergolong sadis. Menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana," kata Upen.

Selanjutnya, Upen membacakan hal-hal yang meringankan para terdakwa yang dimana tak ada alasan bagi para terdakwa mendapatkan keringanan hukuman karena tidak ada perlakuan baik saat penganiayaan yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. "Hal-hal yang meringankan, nihil," tegas Upen.

Sebelumnya, dua oknum TNI dan anggota Paspampres Praka Riswandi Manik yang melakukan pembunuhan berencana terhadap warga sipil asal Aceh, Imam Masykur dituntut hukuman mati dalam sidang lanjutan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185738/viral-pXky_large.jpg
Hari Guru Nasional, Guru Nyambi Taksi Online Tewas Mengenaskan di Tengah Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922/mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184666/viral-iX7A_large.jpg
Heboh Dosen Cantik Tewas di Hotel Tanpa Busana, Propam Polda Jateng Tangkap AKBP B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184194/pembunuhan-DIgY_large.jpg
Pembunuhan Sadis di Condet, Satu Orang Tewas Mengenaskan dan Satu Kritis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement