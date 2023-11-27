Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri dan Panglima TNI Teken Deklarasi Komitmen Netralitas pada Pemilu 2024

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |13:50 WIB
Kapolri dan Panglima TNI Teken Deklarasi Komitmen Netralitas pada Pemilu 2024
Kapolri dan Panglima TNI deklarasi netralitas pada Pemilu 2024. (MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menandatangani deklarasi Komitmen Netralitas TNI-Polri menjelang kontestasi Pemilu 2024.

Hal itu dilakukan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang dihelat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), TNI-Polri, dan Kejaksaan di Hotel Grand Sahid, Sudirman, Jakarta Pusat pada Senin (27/11/2023).

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, Kapolri dan Panglima TNI bersama-sama menandatangani prasasti dengan disaksikan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja serta sentra Gakkumdu yang hadir.

Terlihat hadir dalam acara tersebut di antaranya tiga pasangan Capres-Cawapres 2024 yakni Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Tak hanya itu, petinggi partai politik peserta pemilu serentak 2024 juga hadir.

Berikut isi Deklarasi Komitmen Netralitas TNI-Polri Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024 untuk menciptakan Pemilu Tahun 2024 yang demokratis, TNI-Polri dengan ini menyatakan:

1. Menjaga dan menegakkan prinsip netralitas.

2. Menghindari konflik kepentingan dan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu.

