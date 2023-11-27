Jaga Integritas Pemilu, 3 Capres dan Cawapres Teken Deklarasi Damai

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengelar rapat koordinasi dengan ketiga pasang calon presiden dan wakil presiden 2024 di Hotel Grand Sahid Jaya, di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).

Dalam rapat kali ini, ketiga pasangan calon serta seluruh partai politik menandatangani deklarasi demi terciptanya pemilu damai.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengatakan, rapat koordinasi ini merupakan sebuah rangkaian koordinasi bersama peserta pemilu.

"Saya harap fungsi Bawaslu bisa membantu peserta pemilu. Kami tidak menginginkan adanya pelanggaran," ujar Rahmat Bagja

Selain mengantisipasi terjadinya kecurangan, Bagja menyebut, rapat koordinasi ini untuk meminimalkan politik uang ataupun isu SARA pada masa kampanye.

"Kami berharap pasal-pasal berguna sebagai pedoman keseragaman perspektif mewakili seluruh tingkat keluarga dan desa menjaga komitmen sesuai ketentuan, agar tidak terjadi politik uang, SARA dan ujaran kebencian," jelas Bagja.

Dengan adanya persiapan matang, Bagja berharap ketiga pasangan calon dapat bersinergi dan ikut membantu demi terselenggaranya pemilu adil.

"Dengan ini kami berharap dukungan tugas Bawaslu dengan bapak-bapak hadir di sini, berharap agar pemilu akan saling bersinergi seperti yang duduk disini," tutur Bagja.