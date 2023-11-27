Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Antusias Kedatangan Ganjar Pranowo, Warga Toraja Nilai Pemimpin Terbaik untuk Bangsa

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |14:10 WIB
Antusias Kedatangan Ganjar Pranowo, Warga Toraja Nilai Pemimpin Terbaik untuk Bangsa
Ganjar Pranowo (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
JAKARTA - Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo melanjutkan perjalanan safari politiknya ke Tana Toraja, Sulawesi Selatan, pada Sabtu 25 November 2023. Terlihat ribuan warga Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, dengan penuh antusias menyambut kedatangan Calon Presiden RI, Ganjar Pranowo.

Sambutan yang sangat meriah ini mencerminkan rasa cinta dan dukungan yang tinggi dari warga Tana Toraja terhadap calon presiden nomor urut 3 tersebut. Begitu Ganjar tiba di Bandar Udara Toraja, warga segera mendekati pintu kedatangan untuk menyambutnya.

Warga tersebut mengarahkan kamera ponsel mereka sambil bersorak dengan teriakan, 'hidup, Pak Ganjar. Pak Ganjar Presiden'.

Dalam acara tersebut, seorang Tokoh Masyarakat Tana Toraja, Simon Sura, menyatakan bahwa masyarakat sangat senang dengan kedatangan Ganjar Pranowo dan menganggapnya sebagai pemimpin terbaik untuk NKRI.

Simon menilai bahwa jejak kepemimpinan positif Ganjar sudah terlihat selama dua periode menjadi Gubernur Jawa Tengah (Jateng). Kompetensi dan kemampuan kepemimpinannya sudah terbukti.

“Karena kami menilai Pak Ganjar adalah yang terbaik untuk memimpin Indonesia. Pak Ganjar ini saya lihat dalam tugasnya sebagai gubernur sudah dua periode selalu mendapat penghargaan. Jadi kalau kita mengatakan orang baik, ya kita pilih orang baik,” ucap Simon.

