Komitmen Netralitas pada Pemilu 2024, Panglima TNI Hadiri Deklarasi Kampanye Damai

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri deklarasi kampanye damai atau Rakornas Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) 2024 dengan tema “Gakkumdu Mengawal Pemilu 2024 Yang Demokratis dan Bermartabat” yang diselenggarakan Bawaslu dan KPU, bertempat di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).

Deklarasi ini menandakan dimulainya masa kampanye besok, Selasa, 28 November 2023. Masa kampanye akan dilaksanakan selama 75 hari hingga 10 Februari 2024.

Dalam siaran pers dari Puspen TNI, pada deklarasi ini, Panglima TNI dan Kapolri melaksanakan penandatanganan netralitas TNI-Polri dalam mengamankan Pemilu 2024 dan deklarasi damai dari masing-masing Capres-Cawapres, serta Parpol pendukung.

Empat poin Komitmen TNI-Polri untuk menciptakan Pemilu Tahun 2024 yang demokratis antara lain : Menjaga dan menegakkan prinsip netralitas; Menghindari konflik kepentingan dan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu; Bersama-sama melakukan upaya pencegahan pelanggaran Pemilu dan politik uang; Saling bersinergi untuk menjaga kondusifitas penyelenggaraan Pemilu.

Turut hadir pada acara Rakornas Gakumdu diantaranya Kapolri, para Capres-Cawapres 2024, Ketua Bawaslu dan para perwakilan dari masing-masing Parpol peserta Pemilu.

(Erha Aprili Ramadhoni)