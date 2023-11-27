Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ahmad Basarah: Relawan Siap Kerja Keras dan Cerdas Menangkan Ganjar-Mahfud MD

Giffar Rivana , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |18:10 WIB
Ahmad Basarah: Relawan Siap Kerja Keras dan Cerdas Menangkan Ganjar-Mahfud MD
Ahmad Basarah (MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) Ganjar-Mahfud MD, Ahmad Basarah mengatakan, sejak dibentuk, para relawan sudah terjun ke lapangan untuk memenangkan pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden bernomor urut 3 itu.

Hal tersebut diungkapkan Ahmad ketika memberikan sambutan Rakornas Organ Relawan Ganjar-Mahfud se-Pulau Jawa di JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Sekira 8.000 relawan menghadiri acara itu.

“Berbagai kegiatan relawan tersebut antara lain, deklarasi pemenangan Ganjar-Mahfud, pelatihan relawan, seminar dan diskusi, berbagai kegiatan keagamaan, berbagai kegiatan olah raga dan esports, mengadakan bazar sembako murah, penyuluhan stunting, dan lainnya,” kata Ahmad Basarah, Senin (27/11/2023).

Ia melanjutkan, dengan memasuki masa kampanye yang dimulai pada Selasa, 28 November 2023, TKRPP akan berada di bawah komando TPN Ganjar-Mahfud MD untuk semakin bisa seiring seirama dalam berjalan demi memenangkan Pemilu 2024.

“TRKPP bersama seluruh organ relawan Ganjar-Mahfud dengan ini menyatakan siap untuk di BKO-kan, dan siap bekerja sama di bawah koordinasi TPN Ganjar-Mahfud guna mensinergitas antara kekuatan partai politik dan kekuatan relawan dalam satu rampak barisan untuk pemenangan Ganjar-Mahfud,” ucap Basarah.

Karena itu, lanjut dia, pihaknya mengucapkan terima kasih dan siap bekerja keras untuk meraih kemenangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement