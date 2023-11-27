Ahmad Basarah: Relawan Siap Kerja Keras dan Cerdas Menangkan Ganjar-Mahfud MD

JAKARTA - Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) Ganjar-Mahfud MD, Ahmad Basarah mengatakan, sejak dibentuk, para relawan sudah terjun ke lapangan untuk memenangkan pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden bernomor urut 3 itu.

Hal tersebut diungkapkan Ahmad ketika memberikan sambutan Rakornas Organ Relawan Ganjar-Mahfud se-Pulau Jawa di JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Sekira 8.000 relawan menghadiri acara itu.

“Berbagai kegiatan relawan tersebut antara lain, deklarasi pemenangan Ganjar-Mahfud, pelatihan relawan, seminar dan diskusi, berbagai kegiatan keagamaan, berbagai kegiatan olah raga dan esports, mengadakan bazar sembako murah, penyuluhan stunting, dan lainnya,” kata Ahmad Basarah, Senin (27/11/2023).

Ia melanjutkan, dengan memasuki masa kampanye yang dimulai pada Selasa, 28 November 2023, TKRPP akan berada di bawah komando TPN Ganjar-Mahfud MD untuk semakin bisa seiring seirama dalam berjalan demi memenangkan Pemilu 2024.

“TRKPP bersama seluruh organ relawan Ganjar-Mahfud dengan ini menyatakan siap untuk di BKO-kan, dan siap bekerja sama di bawah koordinasi TPN Ganjar-Mahfud guna mensinergitas antara kekuatan partai politik dan kekuatan relawan dalam satu rampak barisan untuk pemenangan Ganjar-Mahfud,” ucap Basarah.

Karena itu, lanjut dia, pihaknya mengucapkan terima kasih dan siap bekerja keras untuk meraih kemenangan.