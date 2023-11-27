Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kapolda Metro: Penahanan Firli Bahuri Bisa Dilakukan!

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |18:14 WIB
Kapolda Metro: Penahanan Firli Bahuri Bisa Dilakukan!
Firli Bahuri Tersangka Pemerasan SYL/MPI
A
A
A

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menanggapi soal kapan penahanan Ketua KPK nonaktif, Firli Bahuri setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Menurutnya, proses penahanan terhadap Firli Bahuri merupakan kewenangan penyidik yang menangani perkara tersebut.

"Ya nanti kan kita lihat, bagaimana keyakinan dari penyidik. Apakah secara subjektif ada hal-hal yang perlu dilakukan penahanan, bisa saja, ya, bisa saja dilakukan penahanan," kata Karyoto di Kantor KPU, Senin (27/11/2023).

Jenderal bintang dua ini mengatakan, dalam prosesnya, Firli Bahuri akan diperiksa terlebih dahulu dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

"Nggak ada (faktor lain soal penentu penahanan), kan baru ditetapkan tersangka, belum dipanggil sebagai tersangka. Ya ada fase-fasenya," jelasnya.

Setelah itu, akan menjadi pertimbangan penyidik gabungan Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri untuk menentukan apakah Firli layak untuk ditahan atau tidak.

"Penahanan itu bagian dari upaya paksa, tergantung dari penyidik punya pendapat apa nanti. Nanti diserahkan ke penyidik, saya biasa terima laporan saja,"pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
