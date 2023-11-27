Hary Tanoe Ungkap Latar Belakang Dukung Ganjar-Mahfud : Demi Indonesia Maju

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo, mengungkap latar belakang kerja sama politik antara empat partai politik PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo untuk mendukung capres dan cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada Pilpres 2024.

Hal itu diungkapkan Hary Tanoesoedibjo saat memberikan sambutan kepada ribuan relawan di JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (27/11).

“Latar belakang bisa bergabung kerja sama politik dengan Bu Megawati PDIP, PPP, Hanura. Kami tidak ada deal-dealan politik,” ucap Hary Tanoe, Senin (27/11/2023).

Hary menuturkan, kerja sama politik didasari satu hal yaitu keinginan agar Indonesia menjadi negara yang maju. Empat partai politik itu pun memastikan bersedia berjuang bersama.

“Ketemu, cocok, mau lihat Indonesia maju, kita berjuang bersama. Jadi bukan deal-dealan bagi-bagi kekuasaan,” tuturnya.