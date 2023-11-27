Ganjar Pranowo Hadir di Tengah Ribuan Relawan Disambut Tiga Jari

JAKARTA - Para relawan Ganjar-Mahfud se-pulau Jawa yang tergabung dalam Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) menyambut meriah kedatangan Capres dan Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan meriah.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia, Ganjar dan Mahfud tiba pada pukul 18.10 WIB di tengah ribuan relawan dalam acara rakornas akbar relawan se-Pulau Jawa di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).

Kemeriahan para relawan juga mendapatkan senyum hangat dari pasangan Capres yang diusung Partai Perindo itu. Saat memasuki tempat acara di hall B2 Jiexpo Kemayoran, Ganjar masuk membelah parah relawan yang sudah mengacungkan jari dengan angka 3.

Sesekali, Ganjar melambaikan tangannya dan ke arah para relawan yang sudah menunggu kedatangan calon Presiden idamannya itu.

"Saya mau lihat tangannya semua, angkat tangan," kata Ganjar setelah sampai di atas panggung yang langsung disambut acungan tiga jari dari para relawan.

Acara tersebut tentunya untuk mengarahkan para relawan ini bakal menerima arahan langsung dari para Ketum Parpol untuk memenangkan pasangan capres dan cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada Pemilu 2024.

"Agenda ini untuk mendapat pengarahan dan masukan dari para ketua umum parpol pengusung Ganjar-Mahfud dan Pimpinan TPN serta dari Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden agar dapat menyamakan persepsi dan menyatupadukan gerakan yang dinamis dan terukur," ucap Ketua Koordinator TKRPP Ahmad Basarah, Senin (27/11/2023).