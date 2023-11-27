Firli Bahuri Ajukan Praperadilan, Kapolda Metro: Ya Biasa Aja

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto merespons langkah praperadilan yang diajukan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Firli Bahuri.

Kata dia, langkah hukum yang dilakukan Firli Bahuri adalah hal yang biasa.

Firli diketahui mengajukan praperadilan atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo dalam penanganan kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2021.

"Ya biasa saja, kita sebagai penyidik itu hal yang biasa. Apalagi memang secara Undang-Undang, praperadilan ini tentang penetapan tersangka itu ada ruang khususkan. Dulu kan belum ada. Biasa ajalah," kata Karyoto kepada wartawan, Senin (27/11/2023).

Mantan Deputi Penindakan KPK tersebut tidak mau ambil pusing. Karena menganggap praperadilan yang diajukan Firli biasa saja, Karyoto mengaku tidak ada antisipasi khusus menghadapinya.

"Biasa saja, itu hal yang biasa. Hal yang biasa," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Firli Bahuri ajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan usai ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo (SYL). Gugatan praperadilan yang diajukan langsung oleh Firli Bahuri itu telah teregister dengan nomor perkara 129/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL.

"(Klasifikasi perkara) Sah atau tidaknya penetapan tersangka," bunyi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel,Jumat 24 November 2023.