Kenakan Baju Hitam-Putih, Ganjar dan Mahfud Teken Deklarasi Kampanye Damai

JAKARTA - Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menandatangani deklarasi kampanye damai dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Hotel Grand Sahid, Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).

Acara yang diselenggarakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama kepolisian dan kejaksaan bertemakan “Gakkumdu Mengawal Pemilu 2024 yang Demokratis dan Bermartabat", ini bertujuan untuk mempersiapkan penyelenggaraan kampanye Pemilu 2024 agar berjalan netral dan damai.

Penandatanganan dimulai dari Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Lalu, Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Setelahnya itu, barulah Ganjar yang mengenakan kemeja hitam dan Mahfud baju berwarna putih naik ke atas panggung untuk menandatangani deklarasi kampanye damai di Pemilu 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kampanye yang damai dalam perhelatan pesta demokrasi itu.

“Apa yang dibacakan apa yang tadi kita torehkan dalam tanda tangan komitmen, adalah sebuah ungkapan dan keseriusan dari pikiran hati dan tindakan kita,” ujar Ganjar saat memberikan pidatonya.

Capres berambut putih itu pun meyakini penyelenggara Pemilu dan aparat penegak hukum akan bersikap netral, sehingga Pemilu berjalan adil dan damai.

“Kami sangat percaya seluruh penyelenggara Pemilu dan aparatur akan melaksanakan ini dengan sungguh-sungguh,” ucap Ganjar.

Karena itulah, Ganjar mengapresiasi atas komitmen yang dibangun dari penyelenggara Pemilu, aparatur penegak hukum, pasangan Capres-Cawapres, hingga partai politik yang ingin Pemilu berjalan dengan damai.

“Maka kami menyampaikan penghormatan dan terima kasih, atas komitmen yang dibangun. Tugas kita hari ini, adalah melaksanakan komitmen dan kata-kata yang sudah kita tandatangani,” ucap Ganjar.

BACA JUGA: Momen Ganjar Sowan ke Kediaman Istri Jenderal Hoegeng di Depok

Hadir pula dalam acara ini Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.