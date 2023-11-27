Capres Ganjar Pranowo soal Pemilu Damai: Jaga Perdamaian dan Ikuti Aturan

JAKARTA - Capres Partai Perindo, Ganjar Pranowo menghadiri kegiatan deklarasi damai yang digelar KPU RI pada Senin (27/11/2023) ini. Ganjar pun berharap, semua pihak menjaga perdamaian dan mengikuti aturan yang berlaku.

"Agar bisa menjaga perdamaian dari seluruh perbuatan yang ada, ikuti aturan, ingatkan kawan-kawan, agar kita bisa membawa pesan damai," ujar Ganjar di kantor KPU RI, Senin (27/11/2023).

Ganjar mengingatkan, agar semua pihak yang terlibat dalam Pemilu 2024 bisa menjaga perdamaian dan mengikuti aturan yang berlaku tentang Pemilu. Begitu juga masyarakat secara luas untuk saling mengingatkan sehingga pesan damai dalam pemilu tersebut bisa tercipta dengan baik.

"Mudah-mudahan tidak hanya deklarasi, tapi betul-betul kita wujudkan, sehingga kalau semuanya fair pesan damainya bisa dibawa," katanya.

Adapun KPU RI menggelar deklarasi damai di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (27/11/2023) siang tadi. Capres-cawapres Partai Perindo, Ganjar Pranowo-Mahfud MD pun hadir untuk mengikuti kegiatan tersebut sekaligus melakukan penadatanganan deklarasi damai.

(Khafid Mardiyansyah)