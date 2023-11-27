Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Capres Ganjar Pranowo soal Pemilu Damai: Jaga Perdamaian dan Ikuti Aturan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |19:03 WIB
Capres Ganjar Pranowo soal Pemilu Damai: Jaga Perdamaian dan Ikuti Aturan
A
A
A

JAKARTA - Capres Partai Perindo, Ganjar Pranowo menghadiri kegiatan deklarasi damai yang digelar KPU RI pada Senin (27/11/2023) ini. Ganjar pun berharap, semua pihak menjaga perdamaian dan mengikuti aturan yang berlaku.

"Agar bisa menjaga perdamaian dari seluruh perbuatan yang ada, ikuti aturan, ingatkan kawan-kawan, agar kita bisa membawa pesan damai," ujar Ganjar di kantor KPU RI, Senin (27/11/2023).

Ganjar mengingatkan, agar semua pihak yang terlibat dalam Pemilu 2024 bisa menjaga perdamaian dan mengikuti aturan yang berlaku tentang Pemilu. Begitu juga masyarakat secara luas untuk saling mengingatkan sehingga pesan damai dalam pemilu tersebut bisa tercipta dengan baik.

"Mudah-mudahan tidak hanya deklarasi, tapi betul-betul kita wujudkan, sehingga kalau semuanya fair pesan damainya bisa dibawa," katanya.

Adapun KPU RI menggelar deklarasi damai di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (27/11/2023) siang tadi. Capres-cawapres Partai Perindo, Ganjar Pranowo-Mahfud MD pun hadir untuk mengikuti kegiatan tersebut sekaligus melakukan penadatanganan deklarasi damai.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183006//mahfud_md-TdiK_large.jpg
Mahfud MD: Hakim yang Bisa Buktikan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu, Bukan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182050//yusril-W6hN_large.jpg
Yusril, Otto hingga Mahfud Sambangi Istana, Bakal Dilantik jadi Komite Reformasi Polri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179877//mahfud_md-mrTE_large.jpg
Terungkap! Ini Isi Pertemuan Purnawirawan Jenderal Polri dengan Mahfud MD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179852//mahfud_md_bersama_purn_jenderal_polri-x3gp_large.jpg
Mahfud MD Diskusi dengan Purnawirawan Jenderal, Bahas Reformasi Polri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179259//mahfud_md-KNw5_large.jpg
Mahfud MD: Polri Bongkar Puluhan Ribu Kasus Narkoba Bukti Jalankan Asta Cita Prabowo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement