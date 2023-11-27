Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

HT: Ganjar-Mahfud Bisa Membawa ke Indonesia Emas 2045

Giffar Rivana , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |19:09 WIB
HT: Ganjar-Mahfud Bisa Membawa ke Indonesia Emas 2045
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) mengatakan banyak alasan yang membuat masyarakat memilih capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Hal tersebut diungkapkan HT ketika memberikan sambutan di Rakornas sukarelawan pendukung Ganjar-Mahfud se-Jawa di Hall B3-C3 JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (27/11).

HT berkeyakinan pasangan Ganjar-Mahfud ialah sosok yang tepat untuk membangun bangsa menuju Indonesia emas pada 2045.

"Ganjar-Mahfud saya yakini dan kita yakini bisa membawa Indonesia ke Indonesia emas. Ini harus kita yakin. Dengan kita yakin, akan membuat kita makin militan. Kita bisa membawa Indonesia sejahtera dan pilihan jatuh kepada Ganjar-Mahfud," kata HT di atas panggung.

Kemudian, HT mengatakan pertumbuhan negara demi mencapai Indonesia maju harus rata-rata enam persen dari 2022 sampai 2045. Hanya saja, kata dia, dari 2022 sampai 2023 angkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia kurang dari enam persen.

"Tahun lalu tidak sampai lima persen, tahun ini juga. Artinya apa? Kalau seperti ini, target Indonesia emas belum tentu tercapai. Makanya, kita perlu pemimpin yang mampu membawa kita ke Indonesia emas dan itu pak Ganjar-Mahfud," ujar HT.

Figur Ganjar-Mahfud, kata HT, tidak memiliki beban masa lalu dan punya karier lengkap di politik sehingga layak dipilih rakyat pada Pilpres 2024 RI.

