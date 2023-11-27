4 Prajurit Kostrad Gugur Ditembak KKB Teroris di Nduga, Ini Reaksi Tegas Panglima TNI

JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memastikan, anggotanya telah mengevakuasi 4 prajurit TNI yang gugur ditembak KKB teroris di Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua.

Seluruh korban berasal dari Satgas Yonif Mekanis Raider 411/Pandawa Kostrad. Keempatnya adalah adalah Praka Yipsan Ladou, Praka Dwi Bekti Probo Siniwoko, Pratu Miftahul Firdaus, dan Prada Darmawan.

Jenderal Kopassus ini menyampaikan, bahwa saat ini keempat jenazah prajurit tersebut akan dibawa ke rumah duka masing-masing.

"Sudah (dievakuasi) hari ini, dibawa ke rumah duka masing-masing,” ujar Agus di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (27/11/2023).

Agus juga menegaskan, peristiwa gugurnya prajurit Kostrad TNI AD tersebut bukan dalam operasi pencarian Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang disandera KKB Egiaus Kogoya.