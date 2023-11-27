Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Megawati Singgung Mata-Mata: Lebih Baik Saya Tahu Kamu di Sana Saya di Sini

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |19:19 WIB
Megawati Singgung Mata-Mata: Lebih Baik Saya Tahu Kamu di Sana Saya di Sini
JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri berbicara soal pilihan politik Pemilu 2024. Ia pun mempersilakan untuk setiap orang memilih pasangan capres dan cawapres yang tersedia.

Bahkan, kata Megawati, ia mempersilakan koleganya untuk memilih jika terdapat beda pilihan. Hanya saja ia meminta agar perbedaan pilihan itu diketahui.

“Kalau demokratis kita tahu bahwa calon ada tiga sekarang, jadi ya silakan. Saya lebih senang begitu, saya ajarkan anak-anak saya. Lebih baik saya tahu kamu di sana dan saya di sini,” ungkap Megawati dalam Rakornas Relawan Ganjar-Mahfud sepulau Jawa, Senin (27/11/2023).

Megawati lantas menyinggung agar tidak menjadi seseorang yang berkata mendukung salah satu pihak, namun nyatanya berada di sisi yang lain.

“Jangan bilangnya di sini, tapi bilangnya mata-mata di sana,” kata Megawati.

Pernyataan itu langsung disambut tepuk tangan meriah dari ribuan relawan yang hadir. Presiden Kelima Indonesia itu kemudian kembali membakar semangat relawan.

Halaman:
1 2
      
