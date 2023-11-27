Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Perbolehkan Mahfud MD dan Prabowo Subianto Cuti Kampanye Mulai Besok

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |19:25 WIB
Jokowi Perbolehkan Mahfud MD dan Prabowo Subianto Cuti Kampanye Mulai Besok
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan izin cuti bagi Calon wakil presiden (cawapres) dari Partai Perindo yang juga Menko Polhukam Mahfud MD untuk berkampanye pada Selasa 28 November 2023 besok.

"Presiden melalui Mensesneg telah memberikan persetujuan izin cuti kampanye kepada Bapak Menko Polhukam Mahfud MD untuk berkampanye pada hari Selasa tanggal 28 November dan sejumlah tanggal lainnya sesuai permohonan izin cuti kampanye yang telah disampaikan oleh Menko Polhukam," kata Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, Senin (27/11/2023).

Ari menjelaskan bahwa selain Mahfud MD, Presiden Jokowi juga memberikan cuti kepada Menteri Pertahanan yang juga Capres Prabowo Subianto untuk cuti berkampanye.

"Menteri Pertahanan juga telah mengajukan surat permohonan izin cuti kampanye kepada Presiden sesuai dengan jadwal yg ditetapkan KPU. Dan Presiden melalui Mensesneg telah memberikan persetujuan izin cuti kampanye sesuai dengan permohonan Menhan," kata Ari.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
