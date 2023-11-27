Momen Ribuan Pendukung Sambut Ganjar Pranowo Usai Deklarasi Pemilu Damai: Presidenku!

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) yang diusung Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menyapa ribuan pendukung usai mendeklarasikan Pemilu Damai 2024 di gedung KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, (27/11/2023). Capres nomor urut tiga tersebut nampak dekat dengan para pendukung, dia tak sungkan bersalaman dengan mereka.

Pantauan MNC Portal Indonesia, ribuan pendukung sudah menunggu Ganjar di depan Gedung KPU. Ganjar pun langsung diserbu oleh para pendukung. Mereka berusaha untuk menyapa Ganjar.

Hingga Ganjar sudah masuk ke dalam mobil, pada pendukung yang antusias berusaha menyalaminya. Mereka juga berusaha untuk berfoto bersama Ganjar.

Gemuruh dukungan terhadap Ganjar pun tak henti-hentinya diteriakkan. Saat hendak meninggalkan lokasi, Ganjar pun menyapa para pendukung dengan mengeluarkan setengah badannya dari kap mobil.

"Ganjar, Mahfud. Ganjar, Mahfud. Ganjar Mahfud," teriak para pendukung.

Dia terlihat melambaikan tangan dan menebarkan senyum kepada para pendukung. Para pendukung pun menjulurkan tangan yang kemudian disambut oleh Ganjar.

Tak lupa, Ganjar juga melambaikan tiga jarinya sebagai simbol nomor urut dalam Pemilu 2024. Iring-iringan kepergian Ganjar pun tersendat karena banyaknya pendukung.

"Pak Ganjar Sukses pak. Pak Ganjar Presiden," teriak para pendukung.

Sebelumnya diberitakan, Ganjar Pranowo - Mahfud MD mendeklarasikan Pemilu Damai 2024. Deklarasi tersebut dipandu oleh ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari.

Mulanya Hasyim Asy'ari meminta masing-masing Capres Cawapres dan perwakilan partai politik (Parpol) peserta Pemilu untuk mengikuti ucapannya.

"Naskah Deklarasi pemilu tahun 2024. Satu, mewujudkan Pemilu yang Langsung, Bebas, Jujur, Rahasia, Adil," ucap Hasyim Asy'ari yang diikuti oleh para peserta Pemilu.