Masa Kampanye akan Dimulai, Ganjar Minta Relawan untuk Satukan Kekuatan

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 menghadiri acara Rakornas para relawan Ganjar-Mahfud se-pulau Jawa yang tergabung dalam Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).

Dalam kesempatan itu, Ganjar meminta para relawan untuk satukan kekuatan bersama menghadapi Pemilu 2024 yang mana masa kampanye sudah dimulai sejak besok, Selasa (28/11/2012).

"Hari ini kita berkumpul dan Besok kita akan memulai kampanye. Hanya kekuatan kita, kekuatan rakyat yang bersatu yang akan memenangkan pemilihan pada Februari nanti," kata Ganjar di atas panggung Rakornas.

BACA JUGA: Jokowi Perbolehkan Mahfud MD dan Prabowo Subianto Cuti Kampanye Mulai Besok

Selanjutnya, Ganjar mengatakan dirinya akan berkeliling ke banyak tempat di seluruh Indonesia untuk mendengarkan aspirasi-aspirasi masyarakat Indonesia dan juga harapan dari rakyat-rakyat kecil.

"Saya berkeliling ke banyak tempat di seluruh pelosok Indonsia, saya tidur di rumah warga, saya ngrobrol sama mereka dan saya mendengarkn harapan-harapan rakyat," ujarnya.