Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Masa Kampanye akan Dimulai, Ganjar Minta Relawan untuk Satukan Kekuatan

Giffar Rivana , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |19:42 WIB
Masa Kampanye akan Dimulai, Ganjar Minta Relawan untuk Satukan Kekuatan
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 menghadiri acara Rakornas para relawan Ganjar-Mahfud se-pulau Jawa yang tergabung dalam Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).

Dalam kesempatan itu, Ganjar meminta para relawan untuk satukan kekuatan bersama menghadapi Pemilu 2024 yang mana masa kampanye sudah dimulai sejak besok, Selasa (28/11/2012).

"Hari ini kita berkumpul dan Besok kita akan memulai kampanye. Hanya kekuatan kita, kekuatan rakyat yang bersatu yang akan memenangkan pemilihan pada Februari nanti," kata Ganjar di atas panggung Rakornas.

Selanjutnya, Ganjar mengatakan dirinya akan berkeliling ke banyak tempat di seluruh Indonesia untuk mendengarkan aspirasi-aspirasi masyarakat Indonesia dan juga harapan dari rakyat-rakyat kecil.

"Saya berkeliling ke banyak tempat di seluruh pelosok Indonsia, saya tidur di rumah warga, saya ngrobrol sama mereka dan saya mendengarkn harapan-harapan rakyat," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement