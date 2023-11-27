Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hari Pertama Kampanye, Ganjar: Kalau Dihalangi Kita Tabrak

Giffar Rivana , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |20:05 WIB
Hari Pertama Kampanye, Ganjar: Kalau Dihalangi Kita Tabrak
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo meminta para relawan untuk tak mundur menghadapi masa kampanye di Pemilu 2024 yang akan dimulai pada Selasa (28/11/2023) besok.

Hal itu disampaikan Ganjar saat memberikan sambutan dalam Rakornas Organ Relawan Ganjar-Mahfud Se-Pulau Jawa, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (27/11).

"Mulai besok pagi tidak ada lagi kata mundur, kita akan maju terus! Kalau kita dihalangi di depan, kita akan tabrak!" ucap Capres nomor urut 3 itu.

Dia berpesan kepada relawan agar menyambut hari pertama kampanye dengan maksimal untuk menganalisis keadaan di lingkungan sekitar.

"Saya titip betul-betul pada bapak ibu. Kita pasang telinga kita, kita buka mata kita, lihat dengarkan apa yang terjadi di sekitar," ucap Ganjar.

Ganjar mengatakan bahwa dirinya sudah mendapat kabar ada perangkat desa, yakni kepala desa (kades) yang diperiksa. Atas kabar itu, ia memutuskan untuk tidak lagi diam.

"Saya sudah mendapat laporan kades mulai diperiksa. Maaf, maaf saya tidak bisa lagi diam, dan saya kontak apa yang sebenarnya terjadi, satu per satu kita datangi dan kita minta klarifikasi," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement