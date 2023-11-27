Hari Pertama Kampanye, Ganjar: Kalau Dihalangi Kita Tabrak

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo meminta para relawan untuk tak mundur menghadapi masa kampanye di Pemilu 2024 yang akan dimulai pada Selasa (28/11/2023) besok.

Hal itu disampaikan Ganjar saat memberikan sambutan dalam Rakornas Organ Relawan Ganjar-Mahfud Se-Pulau Jawa, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (27/11).

"Mulai besok pagi tidak ada lagi kata mundur, kita akan maju terus! Kalau kita dihalangi di depan, kita akan tabrak!" ucap Capres nomor urut 3 itu.

Dia berpesan kepada relawan agar menyambut hari pertama kampanye dengan maksimal untuk menganalisis keadaan di lingkungan sekitar.

"Saya titip betul-betul pada bapak ibu. Kita pasang telinga kita, kita buka mata kita, lihat dengarkan apa yang terjadi di sekitar," ucap Ganjar.

Ganjar mengatakan bahwa dirinya sudah mendapat kabar ada perangkat desa, yakni kepala desa (kades) yang diperiksa. Atas kabar itu, ia memutuskan untuk tidak lagi diam.

"Saya sudah mendapat laporan kades mulai diperiksa. Maaf, maaf saya tidak bisa lagi diam, dan saya kontak apa yang sebenarnya terjadi, satu per satu kita datangi dan kita minta klarifikasi," tuturnya.