Mulai Kampanye dari Ujung Barat dan Timur Indonesia, Ganjar-Mahfud Siap Serap Aspirasi Masyarakat

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo mengungkapkan dirinya dan Cawapres Mahfud MD akan memulai kampanye dari titik paling ujung Indonesia dari sebelah Barat dan juga Timur.

Ganjar mengatakan, dirinya akan memulai kampanye dari bagian Indonesia paling Timur yakni Merauke, Papua. Sedangkan pasangannya akan memulai kampanye dari Indonesia paling Barat yakni Sabang, Aceh.

"Saya dan Pak Mahfud akan mulai kampanye. Malam ini saya akan bergerak ke timur, dimulai dari Merauke, dan Pak Mahfud akan memulai dari Aceh. kita akan bergerak dari Barat Timur, dari Utara, Selatan dan nanti kan bertemu di titiknya di pusatnya (Jakarta)," kata Capres nomor urut 3 itu di Rakornas Relawan Ganjar-Mahfud se-Pulau Jawa, di Jiexpo, Kemayoran Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).

Ganjar meminta, mulai besok, Selasa 28 November 2023, dirinya meminta para relawan untuk memaksimalkan dan optimalisasi kekuatan dari masing-masing daerah.

"Mulai besok pagi, seluruh kekuatan relawan akan kita optimalkan. Dan mulai besok pagi tidak ada lagi kata mundur, kita akan maju terus! Kalau kt dihalangi di deoan, kita akan tabrak," ungkap Ganjar.

Ganjar mengatakan dirinya akan berkeliling ke banyak tempat di seluruh Indonesia untuk siap mendengarkan aspirasi-aspirasi masyarakat Indonesia dan juga harapan dari rakyat-rakyat kecil.