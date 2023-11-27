Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rakornas Relawan se-Pulau Jawa, Ganjar: Ini Luar Biasa

Giffar Rivana , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |20:27 WIB
Rakornas Relawan se-Pulau Jawa, Ganjar: Ini Luar Biasa
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden Ganjar Pranowo mengatakan pertemuan dengan ribuan relawan pendukung Ganjar-Mahfud MD se-Pulau Jawa yang dilakukan di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, sangat luar biasa.

Ganjar berpesan, agar para relawan tetap menjaga simpul-simpul persatuan, membuka mata dan telinga lebar-lebar untuk menjaga program di posko-posko agae tetap hidup 24 jam nonstop.

"Luar biasa, saya kemarin mintanya sebenarnya simpul-simpul aja tapi hari ini seluruh Jawa datang dan ini bagian dari konsolidasi kita. Kita mau memulai kampanye. Makanya kita pesankan kepada mereka buka mata, buka telinga dengarkan suara rakyat sampaikan seluruh program dan posko 24 jam harus hidup," kata Ganjar, Senin (27/11/2023).

Ganjar kembali mengingatkan pendukung paslon bernomor urut tiga itu untuk memperhatikan berbagai arahan yang disampaikan.

"Catatlah semua peristiwa dan kalau kita tidak suka, ada yang melanggar kita jangan melanggar maka saya sampaikan pesan (ini)," kata Ganjar.

Ganjar berkata, kekuatan partai dan relawan yang digabung akan menjadi modal menghadapi Pilpres 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement