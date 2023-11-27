Rakornas Relawan se-Pulau Jawa, Ganjar: Ini Luar Biasa

JAKARTA - Calon Presiden Ganjar Pranowo mengatakan pertemuan dengan ribuan relawan pendukung Ganjar-Mahfud MD se-Pulau Jawa yang dilakukan di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, sangat luar biasa.

Ganjar berpesan, agar para relawan tetap menjaga simpul-simpul persatuan, membuka mata dan telinga lebar-lebar untuk menjaga program di posko-posko agae tetap hidup 24 jam nonstop.

"Luar biasa, saya kemarin mintanya sebenarnya simpul-simpul aja tapi hari ini seluruh Jawa datang dan ini bagian dari konsolidasi kita. Kita mau memulai kampanye. Makanya kita pesankan kepada mereka buka mata, buka telinga dengarkan suara rakyat sampaikan seluruh program dan posko 24 jam harus hidup," kata Ganjar, Senin (27/11/2023).

Ganjar kembali mengingatkan pendukung paslon bernomor urut tiga itu untuk memperhatikan berbagai arahan yang disampaikan.

"Catatlah semua peristiwa dan kalau kita tidak suka, ada yang melanggar kita jangan melanggar maka saya sampaikan pesan (ini)," kata Ganjar.

Ganjar berkata, kekuatan partai dan relawan yang digabung akan menjadi modal menghadapi Pilpres 2024.